பஞ்சாயத்து முடிஞ்சுது.. பாஜக சமரசத்தை ஏற்ற எடப்பாடி!? நெருப்பில்லாம புகையுமா? அதான் அந்த ட்விஸ்ட்டா?

சென்னை : ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் இடையே பாஜக தலைமை சமரசம் செய்து வைக்கும் முயற்சி கிட்டத்தட்ட முடிவடைந்து விட்டதாகவும், ஜனவரிக்குள் அதிமுக பஞ்சாயத்துகள் முடிவுக்கு வரும் என்றும் தகவல்கள் பரபரக்கின்றன.

எடப்பாடி பழனிசாமி முரண்டு பிடித்த நிலையில், டெல்லி பாஜக தலைமை சில ஆப்ஷன்களை கொடுத்து, சமரசத்திற்கு ஓகே சொல்ல வைத்திருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. அதில், எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு டேமேஜ் இல்லை என்பதால் அவரும் ஒப்புக்கொண்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

நாடாளுமன்றத் தேர்தலை முன்கூட்டியே நடத்தும் திட்டம் இருப்பதாகவும், அதையொட்டியே, அதிமுக பஞ்சாயத்தை விரைந்து முடிவுக்குக் கொண்டு வர பாஜக இந்த சமரச முயற்சியில் இறங்கியதாகவும் சொல்லப்படுகிறது.

அதன்படி, ஓபிஎஸ்ஸூக்கு ஒரு முக்கிய பதவியும், ரவீந்திரநாத்துக்கு எம்.பி சீட்டும் உறுதி, அதிமுகவின் ஒற்றைத் தலைமையாக எடப்பாடியே தொடர்வார் என்பதுதான் கண்டிஷனாம்.

It is said that the BJP has seriously embarked on reconciliation efforts to end the AIADMK panchayat quickly. According to this, the governor post for OPS and MP ticket for Ravindranath, Edappadi Palaniswami will continue as the sole leader of AIADMK, the condition is that more seats for BJP.