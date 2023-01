வாழ்க தமிழ்நாடு.. முடிவுக்கு வந்ததா சர்ச்சை? சிரித்துப் பேசிய முதல்வர் - ஆளுநர்! அப்போ டீ பார்ட்டி?

இன்று மாலை நடைபெறும் ஆளுநர் மாளிகை தேநீர் விருந்தில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கலந்துகொள்வாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

சென்னை : தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி காணொளிக் காட்சி மூலம் ஆற்றிய உரையின் இறுதியில், "வாழ்க தமிழ்நாடு! வாழ்க பாரதம்" எனக் கூறியுள்ளார். தமிழ்நாடு என்ற சொல் தொடர்பாக ஆளுநரின் கருத்து சர்ச்சையைக் கிளப்பிய நிலையில், ஆளுநரின் பொங்கல் விருந்தை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் புறக்கணித்தார். இந்நிலையில், இன்று மாலை நடைபெறும் ஆளுநர் மாளிகை தேநீர் விருந்தில் முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் கலந்துகொள்வார் எனக் கூறப்படுகிறது.

குடியரசு தின விழாவின் போது நடைபெற்ற கலை நிகழ்ச்சியினை தமிழ்நாடு ஆளுநர் ரவி மற்றும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இருவரும் ஒரே மேடையில் அருகருகே அமர்ந்து சிரித்துப் பேசியபடி ரசித்தனர்.

கடந்த சில நாட்களாக ஆளுநர் மற்றும் முதலமைச்சர் இடையே கருத்து வேறுபாடு நிலவி வந்த நிலையில் தற்போது இருவரும் ஒன்றாக அமர்ந்து ரசித்துள்ளனர்.

முதல்வர் ஸ்டாலினுடன் ஒரே மேடையில் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி.. அலங்கார ஊர்தியில் தமிழ்நாடு வாழ்க கோலம்!

Tamil Nadu Governor RN Ravi at the end of his speech says “Long live Tamil Nadu! Long live Bharat". While the Governor's comment on the word Tamil Nadu sparked controversy, he later clarified it. In this case, Governor chat with CM Stalin at republic day ceremony stage. It is said that CM M.K.Stalin will attend the Governor's House tea party this evening.