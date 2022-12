அன்று அப்படி சொன்னார்.. இன்று இப்படி சொல்கிறார்னு கேப்ஷன் போடுவீங்க.. தெரியுமே..! துரை வைகோ கலாய்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சினிமாவில் காவி நிறம் அணியக் கூடாது என்றால், கறுப்பு ஆடைகள் அணிந்து வில்லனாக நடிப்பதால் திராவிடர் கழகத்தினர் எல்லாம் வில்லன்களா? என மதிமுக தலைமை நிலைய செயலாளர் துரை வைகோ கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

வாரிசு அரசியல் பற்றிப் பேச பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலைக்கு தகுதியே இல்லை, அவரது கட்சியிலேயே பலரது வாரிசுகள் பொறுப்புகளில் இருக்கிறார்கள் என துரை வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், நான் எம்.பி தேர்தலில் நிற்பேனா என்பதை முடிவெடுப்பது தலைமை தான். நான் நிற்க மாட்டேன் என்று சொன்னால் உடனே இதை பைட் எடுத்துப் போட்டு, "அன்று அப்படி சொன்னார் இன்று இப்படி சொல்கிறார்" என்று போட்டுவிடுவீர்கள் என சிரித்தபடியே கூறினார் துரை வைகோ.

English summary

If saffron should not be worn in cinema, are all Dravidians villains because villains wore black clothes in cinema? : MDMK head office secretary Durai Vaiko has questioned.