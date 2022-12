தேர்தல் ஆணையம் வைத்த ‘திடீர்’ ட்விஸ்ட்! எடப்பாடி கையில் அதிமுக? எல்லாம் ஓகே.. ஆஹா! கதை முடிஞ்சுதா?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் என்ற அடிப்படையில் எடப்பாடி பழனிசாமி தாக்கல் செய்த அதிமுக வரவு செலவு அறிக்கையை தேர்தல் ஆணையம் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது. இதனால், பொதுக்குழு முடிவுகள் அனைத்தையும் தேர்தல் ஆணையம் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளதா எனக் கேள்வி எழுந்துள்ளது.

ஜூலை 11ஆம் தேதி நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தில் இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். ஓ.பன்னீர்செல்வம் கட்சியின் அனைத்துப் பொறுப்புகளில் இருந்தும் நீக்கப்பட்டார்.

பொதுக்குழு தீர்மானங்களை ஈபிஎஸ் தரப்பு தேர்தல் ஆணையத்தில் தாக்க செய்தது. அதற்கு எதிராக ஓபிஎஸ் தரப்பும் பல்வேறு மனுக்களை தேர்தல் ஆணையத்தில் தாக்கல் செய்தது.

அதிமுக பிளவு விவகாரத்தில் தேர்தல் ஆணையம் இதுவரை எந்த முடிவும் எடுக்காத நிலையில், தற்போது வரவு செலவு அறிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டு இணையதளத்தில் பதிவேற்றியுள்ளதால், ஈபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் உற்சாகமடைந்துள்ளனர்.

English summary

Election Commission has accepted the AIADMK budget report submitted by Edappadi Palaniswami as interim general secretary of AIADMK. The question has arisen as to whether the Election Commission has accepted General Assembly held by EPS faction.