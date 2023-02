அதிமுகவுக்கு இரட்டை இலை சின்னம் கிடைக்கணும்.. ஏன்னா? அமைச்சரிடம் முதல்வர் ஸ்டாலின் சொன்ன வார்த்தை!

திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், அதிமுக வேட்பாளர் இரட்டை இலை சின்னத்தில் போட்டியிட விரும்பியதாக கூறப்படுகிறது.

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் அதிமுக வேட்பாளர் இரட்டை இலை சின்னத்தில் போட்டியிடும்போது நாம் வெல்வதே சிறப்பு என அமைச்சர் முத்துசாமியிடம் முதல்வர் ஸ்டாலின் தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த தகவலை அமைச்சர் முத்துசாமி, பூத் கமிட்டி நிர்வாகிகளுடனான கூட்டத்தில் தெரிவித்துள்ளாராம்.

அதிமுக சின்னம் முடக்கப்பட்டு நாம் வெற்றி பெறுவது நமக்கு பெருமை இல்லை, இரட்டை இலை சின்னத்தை அதிக வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெல்வதே நமக்கு பெருமை என ஸ்டாலின் கூறியதாகக் கூறப்படுகிறது.

அதிமுகவில் ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் என இரு அணியினர் போட்டியிடுவதாக அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பையடுத்து இரட்டை இலை சின்னம் எடப்பாடி அணி நியமித்த வேட்பாளருக்கு செல்லும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

இளம் தலைமுறையினருக்கு இலக்கிய ஆர்வத்தை ஊட்டும் புதிய முயற்சி! முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தனிக் கவனம்!

English summary

Chief Minister Stalin is said to have told Minister Muthusamy that when the AIADMK candidate contests in double leaf symbol in the Erode East by-election, it is special that we win. Minister Muthuswamy disclosed this information in a meeting with Booth Committee executives.