முதலில் முட்டை வந்ததா? கோழி வந்ததா?.. சரவணன் விஷயத்தில் பாஜகவை கிண்டல் செய்த ப சிதம்பரம்!

சென்னை: மதுரை மாநகர் மாவட்ட பாஜக தலைவர் டாக்டர் சரவணன் பாஜகவில் இருந்து விலகிய விவகாரத்தில் பாஜகவை காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரான ப சிதம்பரம் கிண்டல் செய்துள்ளார். ‛‛ முட்டை முதலில் வந்ததா, கோழி முதலில் வந்ததா?'' என அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

மதுரை மாநகர் பாஜக தலைவராக செயல்பட்டு வந்தவர் டாக்டர் சரவணன். திமுகவில் திருப்பரங்குன்றம் எம்எல்ஏவாக இருந்த இவருக்கு கடந்த சட்டசபை தேர்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. இதையடுத்து அவர் திமுகவில் இருந்து விலகி பாஜகவில் இணைந்தார்

சட்டசபை தேர்தலில் பாஜக சார்பில் மதுரை வடக்கு தொகுதியில் போட்டியிட்டு தோல்வியடைந்தார். இதையடுத்து மதுரை மாநகர் பாஜக தலைவராக செயல்பட்டு வந்தார். கட்சியை வளர்க்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வந்தார்.

கட்சிக்கு களங்கம்.. பாஜகவிலிருந்து டாக்டர் சரவணன் நீக்கம்.. அண்ணாமலை அதிரடி அறிவிப்பு

Senior Congress leader P Chidambaram has taunted the BJP over Madurai Metropolitan District BJP President Dr. Saravanan's departure from the BJP. "Did the egg come first, did the chicken come first?" he asked.