இளையராஜாவுக்கு ஒன்றல்ல.. 5 பாரத ரத்னா விருது கூட கொடுக்கலாம்! திடீரென புகழ்ந்து தள்ளிய அமீர்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : இளையராஜாவின் இசை தமிழர்கள், உலக தமிழர்களை தாண்டி மொழி தெரியாதவர்களை கூட கவர்ந்துள்ளது எனவும், அவருக்கு ஒரு பாரத ரத்னா இல்லை. ஐந்து பாரத ரத்னா கொடுத்தாலும் தகுதியானது என இயக்குனர் அமீர் கூறியுள்ளார்.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு மோடியும் அம்பேத்கரும் என்ற புத்தகத்திற்கு இசையமைப்பாளர் இசைஞானி இளையராஜா முன்னுரை எழுதியிருந்தார்.

அதில் பிரதமர் மோடியின் ஆட்சியை பார்த்தால் அம்பேத்கரை பெருமைப்படுவார் எனக் கூறியிருந்தார்.

இளையராஜா பேசியது இதுக்குத்தானா? சக்சஸ் பிளான்.. திராவிட கட்சிகளின் ரூட்டை பிடித்த பாஜக! பரபர பின்னணி

Ilayaraja's music has attracted Tamils, even those who do not know the language beyond the world's Tamils, and he does not have a Bharat Ratna. Director Aamir has said that it is worth giving five Bharat Ratnas.