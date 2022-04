“ஈவிகேஎஸ் விமர்சிப்பதும் கி.வீரமணி கைதட்டுவதும்” அதுவும் பெரியார் மேடையில்? பா.ரஞ்சித் கடும் கண்டனம்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : இசையமைப்பாளர் இளையராஜா குறித்து காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் பேசிய கருத்துகள் சர்ச்சையான நிலையில், ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் விமர்சிப்பதும் அதற்கு கி.வீரமணி கைதட்டுவதும் இதுதான் இளையராஜாவை விமர்சிக்கின்ற முறையா..? இந்த சாதிய மனநிலை அதுவும் பெரியார் மேடையில் நிகழ்ந்தது பெரிதும் கண்டிக்கத்தக்கது என இயக்குனர் பா.ரஞ்சித் கூறியுள்ளார்.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு மோடியும் அம்பேத்கரும் என்ற புத்தகத்திற்கு இசையமைப்பாளர் இசைஞானி இளையராஜா முன்னுரை எழுதியிருந்தார். அதில் பிரதமர் மோடியின் ஆட்சியை பார்த்தால் அம்பேத்கரை பெருமைப்படுவார் எனக் கூறியிருந்தார்.

தமிழகம் முழுவதும் இளையராஜாவின் இந்த கருத்துக்கு பலரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வரும் நிலையில் சமூக வலைதளங்களில் பெரும் விவாதம் எழுந்தது. அதே நேரத்தில் தனது கருத்துக்களை திரும்பப் பெற முடியாது எனவும் இளையராஜா அவரது தம்பி கங்கை அமரன் கூறியதாக தகவல் வெளியானது.

While the comments made by senior Congress leader EVKS Ilangovan about composer Ilayaraja are controversial, director Pa. Ranjith has said that the caste mentality of EVKS Ilangovan and what happened on the Periyar stage is highly reprehensible.