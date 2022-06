தமிழக மக்கள் ஏங்கிட்டு இருந்தாங்க.. வந்தாரு பாருங்க..! மக்கள் முதல்வர்னா ஸ்டாலின் தான் - செல்வராகவன்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : இப்படிப்பட்ட ஒரு முதல்வர் வரமாட்டாரா என்று நெடுநாளாக தமிழக மக்கள் ஏங்கியிருந்த நிலையில், மக்கள் முதல்வர் என்றால் அது மு.க.ஸ்டாலின் தான் எனவும்,தமிழ்நாடு உலகிலேயே ஒரு சிறந்த வளர்ந்த மாநிலமாக வளர வேண்டுமென்றால் அது முதலமைச்சரால் தான் முடியும் என இயக்குனர் செல்வராகவன் கூறியுள்ளார்.

சென்னை டி டி கே சாலையில் உள்ள மியூசிக் அகாடமியில், ' தி மேன் - வூ வுட் நாட் பி கிங் - வி.பி.ராமன்' என்ற சுயசரிதை புத்தக வெளியீட்டு விழா நடைபெற்றது.

உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி ராமசுப்பிரமணியன் முன்னிலையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் பங்கேற்பதாக இருந்தது.

லேசான காய்ச்சல்..ஒய்வெடுக்க அறிவுறுத்திய மருத்துவர்கள்! முதல்வர் ஸ்டாலின் 2 நாள் நிகழ்ச்சிகள் ரத்து

English summary

While the people of Tamil Nadu have been longing for such a Chief Minister to come, Director Selvaragavan has said that if there is a Chief Minister, it is MK Stalin and if Tamil Nadu is to grow into one of the best developed states in the world, it can only be done by the Chief Minister.