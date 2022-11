மத்தளத்துக்கு 2 பக்கமும் இடி என்பதுபோல இருக்கு சென்னை மக்கள் நிலைமை.. விஜயகாந்த் கவலை!

Chennai

சென்னை : உரலுக்கு ஒரு பக்கம் இடி என்றால் மத்தளத்துக்கு இரண்டு பக்கமும் இடி என்பது போல் தற்போது பெய்து வரும் கனமழையால் சென்னை நகர மக்கள் அவதி அடைந்து வருகின்றனர் என தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை மக்களின் பிரச்சனைகளை தீர்க்க, தேங்கியுள்ள மழைநீரை அகற்ற தமிழக அரசு துரித நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று விஜயகாந்த் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

சென்னை உள்பட தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கன மழை பெய்து வரும் நிலையில் ஒரு நாள் மழைக்கே சென்னை மாநகரம் வெள்ளத்தில் தத்தளிக்கிறது என்றும் விஜயகாந்த் தனது அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார்.

குறிப்பாக, முதலமைச்சர் தொகுதியான சென்னை கொளத்தூரில் வீடுகளில் மழை நீர் புகுந்ததால் விடிய விடிய தூங்காமல் மக்கள் தவித்தனர் என்றும் விஜயகாந்த் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

Chennai people are suffering due to the heavy rains, Tamil Nadu government should take immediate action to solve the problems of people and remove the stagnant rain water, said DMDK President Vijayakanth.