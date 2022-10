அண்ணாமலை சார்.. சாராய கம்பெனிகளிடமிருந்து பாஜக ரூ.17 கோடி நன்கொடை பெற்றது தெரியுமா? விளாசிய திமுக

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: தீபாவளியன்று நடந்த மது விற்பனை குறித்து கடந்த இரண்டு நாட்களாக பாஜக தமிழக அரசை கடுமையாக விமர்சித்திருந்தது.

இந்நிலையில் சாராய நிறுவனங்களிடமிருந்து பாஜக சுமார் ரூ.17 கோடி நன்கொடையாக பெற்றிருப்பதாக திமுக குற்றம்சாட்டியுள்ளது.

இது தொடர்பாக திமுக செய்தி தொடர்பு இணை செயலாளர் ராஜீவ் காந்தி பதிவிட்டுள்ள ட்வீட் சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

'கடல்’ ஏரியா.. பாஜக வீசிய வலையில் சிக்கிய பெரிய மீன்கள்.. நாளை இறங்கும் அண்ணாமலை.. அணி தாவ திட்டம்?

English summary

For the past two days, the BJP had criticized the Tamil Nadu government over the sale of Diwali liquor. In this case, the DMK has alleged that the BJP has received donations of around Rs.17 crores from liquor companies. In this regard, DMK Media Communications Joint Secretary Rajiv Gandhi has posted a tweet which is being shared rapidly on social media.