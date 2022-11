வர்லாம் வர்லாம்.. ஓப்பனாக சிக்னல் கொடுத்த மாஜி! திமுக கூட்டணி கட்சிகளுக்கு வலை வீசும் எடப்பாடி டீம்!

Chennai

சென்னை : 2024 லோக்சபா தேர்தலுக்காக இப்போதே அரசியல் கட்சிகள் தேர்தல் பணிகளைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளன. இந்நிலையில், தேர்தல் கூட்டணி அமைக்க, திமுக கூட்டணியில் இருக்கும் கட்சிகளுக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளது அதிமுக எடப்பாடி பழனிசாமி அணி.

அதிமுக தலைமையில் மெகா கூட்டணி அமையும் என எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்த நிலையில், டிடிவி தினகரனை கூட்டணியில் சேர்த்துக்கொள்ள ஒரு சதவிகிதம் கூட வாய்ப்பு இல்லை என ஈபிஎஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

மெகா கூட்டணி எனச் சொல்லும் அதே சமயத்தில் கூட்டணி பேச்சையும் எடப்பாடி பழனிசாமி தட்டிவிட்டது பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், ஈபிஎஸ் அணியின் ஜெயக்குமார், கூட்டணிக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

