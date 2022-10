எடப்பாடி செய்த தவறு.. தமிழகத்தில் ஆட்சியை பிடித்த திமுக.. ‛பிளாஷ்பேக்’ கூறிய நடிகை சிஆர் சரஸ்வதி

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: டெண்டர் அல்ல தொண்டரே முக்கியம். தமிழ்நாட்டில் எடப்பாடி பழனிச்சாமியால் தான் திமுக ஆட்சிக்கு வந்தது என்று அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் செய்தி தொடர்பாளரும், நடிகையுமான சிஆர் சரஸ்வதி கூறினார்.

தமிழகத்தில் சொத்துவரி, மின்கட்டண உயர்வுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இன்று தமிழகம் முழுவதும் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் பல இடங்களில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட்டது.

சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் அமமுகவினர் இன்று ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர். இதற்கு அமமுக கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் தலைமை தாங்கினார்.

விஜயதசமி கோலாகலம்..கூத்தனூர் சரஸ்வதி கோவிலில் குவிந்த பக்தர்கள்..அரிசியில் 'அ'எழுதிய குழந்தைகள்

English summary

It is the volunteer that matters, not the tender. Amma Makkal Munnetra Kazhagam spokesperson and actress CR Saraswathi said that DMK came to power in Tamil Nadu only because of Edappadi Palanichami.