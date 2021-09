எடப்பாடி பழனிசாமி எடுத்த அஸ்திரம்.. கடும் கோபம் அடைந்த திமுக.. தக்க பதிலடி தர முடிவு

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : கூட்டுறவு கடன் தள்ளுபடி, மாதம் ஆயிரம் உரிமை தொகை என எந்த வாக்குறுதியும் நிறைவேற்றவில்லை என பட்டியல் வாசித்து வாக்கு சேகரித்து வருகிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி. இதனால் கடும் கோபம் அடைந்துள்ள திமுக, தக்க பதிலடி கொடுக்கப்படும் என எச்சரித்துள்ளது.

அதிமுக இணை ஒருங்கிணைப்பாளரும், எதிர்க்கட்சி தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமி, கடந்த சட்டசபை தேர்தலில் வகுத்த வியூகம் ஓரளவு கைகெடுத்தது.

பாமகவின் இலக்கு 5 மாவட்டங்கள்... 3 நாள் மட்டுமே பரப்புரை பயணம்... களத்தில் இறங்கும் அன்புமணி..!

ஆ ராசா பேச்சு விவகாரத்தை மக்களிடம் கொண்டு சேர்த்தது, 10.5 சதவீத இடஒதுக்கீடு உள்ளிட்டவை கொங்கு மண்டலத்திலும் வட மாவட்டங்களில் சில பகுதிகளிலும் ஓரளவு கை கொடுத்தது. இதனால் அதிமுக 10 வருடங்கள் ஆட்சிக்கு பின்னரும் சட்டசபை தேர்தலில் 65 இடங்களில் வெற்றி பெற்று வலுவான எதிர்க்கட்சியாக உட்கார்ந்தது.

English summary

Edappadi Palanisamy has been collecting votes by reading the list as he has not fulfilled any promise of co-operative loan waiver and claim amount of Rs.1000 per month. Outraged, the DMK has warned of retaliation.