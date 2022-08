கருணாநிதி நினைவு தினம்.. 43 ஆயிரம் பேர் பங்கேற்ற பிரம்மாண்ட மராத்தான்.. தொடங்கி வைத்த உதயநிதி!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் 4ம் ஆண்டு நினைவு தினத்தையொட்டி இன்று நடைபெறும் கலைஞர் நினைவு மாரத்தான் போட்டியில் 43 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமானோர் கலந்துகொண்டுள்ளனர்.

தமிழக முன்னாள் முதலமைச்சரும், திமுக முன்னாள் தலைவருமான கருணாநிதியின் 4ம் ஆண்டு நினைவு தினம் இன்று அனுசரிக்கப்ப்படுகிறது. அவரது நினைவை போற்றும் வகையில், தமிழக இளைஞர்களிடையே உடற்பயிற்சியின் அவசியத்தை வலியுறுத்தும் வகையில் மராத்தான் போட்டிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு உள்ளது.

English summary

On the occasion of the 4th death anniversary of former Chief Minister Karunanidhi, DMK has organized an artist memorial marathon competition. More than 43 thousand people are attend this Event.