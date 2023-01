மத்திய அரசின் வெப்சைட்டில் எழுத்துப் பிழை.. என்னது ‘தமிழ் நாயுடு’வா? திமுக ஐடி விங் கொதிப்பு!

மத்திய அரசின் இணையதளத்தில் ‘தமிழ்நாடு’ என்ற பெயரில் எழுத்துப்பிழை இருப்பது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : குடியரசு தின விழாவையொட்டி டெல்லியில் நடைபெற்ற அலங்கார ஊர்தி அணிவகுப்பில் பங்கேற்ற ஊர்திகளுக்கு வாக்களிக்க மத்திய அரசின் இணையப் பக்கத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதில், Tamil nadu என்பதற்கு பதிலாக Tamil naidu என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதனை திமுக ஐடி விங் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளது.

குடியரசு தின விழாவையொட்டி தலைநகர் டெல்லியில் கடமை பாதையில் நேற்று குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு தேசியக் கொடியேற்றி வைத்தார்.

டெல்லியில் நடந்த குடியரசு தின அலங்கார ஊர்தி அணிவகுப்பில் சிறந்த ஊர்திக்கு இணையத்தில் வாக்களிக்கும் பிரிவில் தமிழ்நாடு என்பதற்கு பதில் தமிழ் நாயுடு என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது கடும் விமர்சனங்களுக்கு உள்ளாகியுள்ளது.

English summary

On the occasion of the Republic Day celebrations, the website of the central government has published the voting for the tableau that participated in the tableau parade held in Delhi. In it, Tamil Naidu is mentioned instead of Tamil Nadu. DMK's IT wing has strongly criticized this.