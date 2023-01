அண்டிப்பிழைத்த புழுக்கள்.. கருணாநிதி நினைவு சின்ன நிழல் மீது கை வைத்தால் கூட.. டிஆர்பி ராஜா ஆவேசம்!

நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானுக்கு திமுக எம்.எல்.ஏ டிஆர்பி ராஜா பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : "கருணாநிதி எனும் ஆலமரத்தின் அடியில் பிழைத்து வந்த புழுக்களெல்லாம் அவரது நினைவை சீண்டிப் பார்க்க நினைக்கின்றன. கருணாநிதி நினைவிடத்தின் நிழல் மீது கை வைத்தாலும், அப்புறம் ... இருக்காது." என சீமானுக்கு பதிலடி கொடுத்துள்ளார் திமுக ஐடி விங் செயலாளர் டிஆர்பி ராஜா.

முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியின் எழுத்துப் பணிகளைப் போற்றும் வகையில், கடலில் பேனா நினைவு சின்னம் வைக்கப்படும் என திமுக அரசு அறிவித்தது. மெரினா பகுதியில் கடலில் பேனா நினைவு சின்னம் அமைப்பது தொடர்பாக பொதுமக்களிடம் கருத்து கேட்பு கூட்டம் இன்று நடந்தது.

கடலில் கருணாநிதி பேனா நினைவுச் சின்னம் வைத்தால் உடைப்பேன் என இன்று நடைபெற்ற கருத்துக் கேட்பு கூட்டத்தில் நாம் தமிழர் கட்சி தலைவர் சீமான் ஆவேசமாக பேசியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

கடற்கரையில் புதைக்க விட்டதே தப்பு.. கடலுக்குள் கருணாநிதி பேனா சின்னம் வைத்தால் உடைப்பேன்- சீமான்

"All the worms that survived under Karunanidhi are trying to destroy his memory. Even if Anyone lays his hand on the shadow of karunanidhi memorial, then ... it will not exist.” DMK IT Wing Secretary TRB Raaja has responded to Seeman.