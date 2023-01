பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு.. டோக்கன் வழங்குவதில் ஆளுங்கட்சி தலையீடு.. குற்றம்சாட்டும் அண்ணாமலை!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு வழங்குவதில் திமுகவினர் தலையீட்டை தடுக்க முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை வலியுறுத்தியுள்ளார். அதுமட்டுமல்லாமல் பொங்கல் தொகுப்பு டோக்கன்களை திமுகவினரே மக்களுக்கு வழங்கி வருவதாகவும் அண்ணாமலை குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு தமிழக அரசு சார்பில் நியாய விலைக்கடைகளில் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அரசு சார்பில் வழங்கப்படும் பரிசு தொகுப்பில் பச்சரிசி, சர்க்கரை, கரும்பு உள்ளிட்ட பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட உள்ளன.

பரிசு தொகுப்புக்காக கொள்முதல் செய்யப்படும் கரும்பின் உயரம், அளவு உள்ளிட்டவற்றை அரசு வரன்முறை செய்துள்ளது. மேலும் பரிசு தொகுப்புகளுக்கான டோக்கன்கள் மாவட்ட வாரியாக நியாய விலைக்கடைகளில் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. அந்தந்த மாவட்டத்தில் பரிசு தொகுப்பு தொடர்பான பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர்கள் கவனித்து வருகின்றனர்.

English summary

BJP state president Annamalai has urged that Chief Minister M.K.Stalin should take steps to prevent the DMK from interfering in the distribution of Pongal gift packages.