கட்சி கொள்கைக்கு எதிராக செயல்பட்டால் ‘உற்ற நண்பர்களாக இருந்தாலும்’.. திமுக கொடுத்த மெசேஜ்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : "இனி உங்களுக்கென எந்தச் சாதி அடையாளமும் இருக்கக் கூடாது. திமுகதான் உங்கள் சாதி. கட்சித் தொண்டர்கள்தான் உங்கள் சாதிசனம் என்ற எண்ணத்தோடு பணிகளைத் தொடர வேண்டும்" என திமுகவில் புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள நிர்வாகிகளுக்கு அறிவுரை வழங்கி, திமுகவின் அதிகாரப்பூர்வ நாளேடான முரசொலி கட்டுரை வெளியிட்டுள்ளது.

திமுகவின் 15-வது உட்கட்சித் தேர்தல் மாவட்ட, ஒன்றிய, நகர, பேரூர், கிளை அமைப்புகள் என அனைத்து நிலைகளிலும் முடிவடைந்து புதிய நிர்வாகிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

தலைவர், பொதுச் செயலாளர் உள்ளிட்ட தலைமைக் கட்சி நிர்வாகிகளைத் தேர்வு செய்வதற்கான பொதுக்குழு அக்டோபர் 9-ஆம் தேதி சென்னையில் நடைபெறவுள்ளது.

இந்நிலையில், புதிதாக பொறுப்பேற்கவுள்ள நிர்வாகிகள் தங்கள் மனதில் பதிய வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று திமுகவின் அதிகாரப்பூர்வ நாளேடான முரசொலியில் கட்டுரை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

English summary

DMK's official daily Murasoli has published an article advising the newly-appointed administrators in DMK. "You should no longer have any caste identity. DMK is your only caste."