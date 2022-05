"கோமியம் கேங்கை" ஓயாமல் அடிக்கிறோம்! நாகரீக அரசியல் சரிவராது ! பொளந்து கட்டும் எம்எல்ஏ டிஆர்பி ராஜா!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஆட்சியை நோக்கி வரும் அவதூறுகளையும் பொய்களையும் பரப்புவோரை விட்டு வைக்க மாட்டோம் எனவும், இதற்கு நாகரீக அரசியல் சரிவராது என்பது எனது தனிப்பட்ட கருத்து என திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினரும் தகவல் தொழில்நுட்ப அணியில் செயலாளருமான டிஆர்பி ராஜா கூறியுள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள ட்விட்டர் பதிவில், "பொய்களையும் வதந்திகளையும் நாள்தோறும் பரப்புவது எதிரிகளின் வேலை.

அதனை முறியடிக்கும் வகையில் கழக ஆட்சியின் சாதனைகளையும் அதனால் மக்கள் பெறும் பயன்களையும் முன்னிறுத்துவது நம்முடைய கடமை. அதற்கேற்றவாறு, அணியின் கட்டமைப்புகள் மேலும் வலிமைப்படுத்தப்படுகின்றன.

30 ஆண்டு கோர போரின் கண்ணீர் சாட்சியம்! முள்ளிவாய்க்கால் படுகொலை நினைவு தினம் இன்று! சில குறிப்புகள்!

English summary

TRP Raja, DMK legislator and secretary in the IT team, said, "I will not give up on those who spread slander and lies against the DMK regime. It is my personal opinion that this is not civilized politics."