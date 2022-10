அத்தை கனிமொழி, மாமா துரைமுருகன்.. உதயநிதி ஸ்டாலின் பேச்சால் ஆர்ப்பரித்த திமுக பொதுக்குழு!

Chennai

சென்னை: திமுக இளைஞரணி செயலாளரும், எம்எல்ஏ-வுமான உதயநிதி ஸ்டாலின், கட்சியின் மூத்த நிர்வாகிகளை உறவுமுறை வைத்து அழைத்த சம்பவம், கட்சித் தொண்டர்கள் மத்தியில் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தி.மு.க.வில் 15-வது முறையாக உள்கட்சி தேர்தல் நடந்து வருகிறது. முதற்கட்டமாக பேரூராட்சி, ஒன்றியம், நகரம், பேரூர், பகுதி, மாவட்டம், மாநகரம் வரை தேர்தல் நடத்தி முடிக்கப்பட்டு உள்ளது.

மாவட்ட செயலாளர்கள், செயற்குழு மற்றும் பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுவிட்டனர். கட்சி ரீதியாக உள்ள 72 மாவட்டங்களில் 71 மாவட்டங்களுக்கு தேர்தல் நடத்தி முடிக்கப்பட்டு, நிர்வாகிகள் அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளனர்.

DMK Youth Secretary and MLA Udhayanidhi Stalin called the party's senior executives on the basis of relations, which has created excitement among the party workers.