துரோகத்தால் தொடங்கியது.. துரோகத்தால் தொடர்கிறது.. அதிமுக பற்றி முரசொலியின் காட்டமான விமர்சனம்!

சென்னை: அதிமுக துரோகத்தால் தொடங்கப்பட்டு, துரோகத்தால் தொடரும் கட்சி என்று யாருக்கும் தெரியாதா? என்று திமுகவின் அதிகாரப்பூர்வ நாளேடான முரசொலி நாளிதழில் விமர்சிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த ஜூன் 23ம் தேதி நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் கூச்சல், குழப்பம், சர்ச்சை என பெரும் பரபரப்புடன் நிறைவடைந்தது. இதனைத்தொடர்ந்து இதுநாள் வரையில் ஒற்றைத் தலைமை சர்ச்சை முடிந்த பாடில்லை. இதனிடையே அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் குறித்து முதமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், திமுகவை அழிக்க நினைத்தவர்கள் தான் அழிந்து போனார்கள் என்று விமர்சித்திருந்தார். இந்தநிலையில் அதிமுக பொதுக்குழு மற்றும் திமுக சார்பாக நடத்தப்பட்டு வரும் திராவிடப் பயிற்சி பாசறை கூட்டம் குறித்த விமர்சனம் ஆகியவை ஒப்பிட்டு திமுகவின் அதிகாரப்பூர்வ நாளேடான முரசொலியில் விமர்சிக்கப்பட்டு கட்டுரை வெளியாகியுள்ளது.

