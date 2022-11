‘ஜால்ரா’ சீண்டிய ஈபிஎஸ்.. உரிமைகளை ஆளுநர் பறிப்பதைத்தான் விரும்புகிறீர்களா? - கனிமொழி விளாசல்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழக உரிமைகளை பறிக்கும் ஆளுநரின் செயல்பாட்டினைத்தான் விரும்புகிறீர்களா என எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளர் கனிமொழி எம்.பி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி சென்னை ஆளுநர் மாளிகையில் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியை நேற்று சந்தித்தார். அதன் பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி, திமுக ஆட்சியில் சட்டம் - ஒழுங்கு அடியோடு சீர்குலைந்துள்ளது குறித்து ஆளுநரிடம் எடுத்துரைத்ததாகத் தெரிவித்தார்.

மேலும், ஆளுநரின் செயல்பாடு நன்றாக உள்ளது என்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்திருந்தார்.

English summary

DMK Deputy General Secretary Kanimozhi MP has questioned the Leader of Opposition Edappadi Palaniswami whether he wants the action of the Governor to take away the rights of Tamil Nadu.