ஆளுநரை 'ரம்மி ரவி' என்று சொல்லலாமா? தமிழ்நாட்டை தமிழ்நாடுனு தான் சொல்லணும்.. சீறிய திமுக எம்பி!

சென்னை : தமிழ்நாடு என்று சொல்வதை விட தமிழகம் என்று சொல்வதுதான் சரியாக இருக்கும் என தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பேசியதற்கு திமுக கடும் கண்டனத்தைப் பதிவு செய்துள்ளது. இந்நிலையில், திமுக எம்.பி செந்தில் குமார், "ஆளுநர் ரவியை, கவர் ரவி, பிளேடு ரவி, ரம்மி ரவி என்றெல்லாம் எப்படி அழைக்கக் கூடாதோ அதேபோல, தமிழ்நாட்டை தமிழகம் என்று அழைக்கூடாது" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, திராவிடக் கருத்தியலுக்கும், திமுகவின் கொள்கைகளுக்கும் எதிராகப் பேசி வருவது சர்ச்சையைக் கிளப்பி வருகிறது. ஆளுநர் ரவியின் பேச்சுகளை திமுகவினர் கண்டித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், இந்தியா முழுவதும் ஒரு செயல் திட்டம் இருந்தால் தமிழ்நாடு மட்டும் அதை வேண்டாம் என எதிர்ப்பதாகவும், தமிழ்நாடு என்று சொல்வதை விட தமிழகம் என்று சொல்வதுதான் சரியாக இருக்கும் என்றும் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பேசியுள்ளார்.

இதற்கு திமுகவினர் கடும் கண்டனங்களைத் தெரிவித்து வருகின்றனர். ஆளுநர் ரவியின் கருத்துக்கு எதிராக 'தமிழ்நாடு வாழ்க' என சமூக வலைதளங்களில் கருத்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

DMK has strongly condemned Tamil Nadu Governor RN Ravi's statement that it is more correct to say Thamizhagam than Tamil Nadu. In this case, DMK MP Senthil Kumar has said that Tamil Nadu should be called as Tamil Nadu just as it Governor Ravi should not be called as ''Cover Ravi', or 'Rummy Ravi'.