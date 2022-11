’ஆட்சி கவிழ்ப்பு’ பாஜக கரன்சி பாலிடிக்ஸ்! ரொம்ப ஆபத்தாச்சே.. குறுக்கே வந்த டிஆர் பாலு! பறந்த அறிக்கை

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தெலங்கானா மாநிலத்தில் பாரத் ராஷ்டிர சமிதி எம்.எல்.ஏ.க்களை இழுக்க பாஜக பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதாக சந்திரசேகர ராவ் வீடியோ வெளியிட்ட நிலையில், மாநிலங்களில் "ஆட்சிக் கவிழ்ப்பு" என்பது ஒன்றிய அரசின் "ஆயுதமாவது" ஜனநாயகத்திற்கு மிகவும் ஆபத்தானது என திமுக எம்பி டிஆர் பாலு கூறியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்," தெலங்கானா மாநிலத்தின் ஆளுங்கட்சியான பாரத் ராஷ்டிர சமிதியின் (பி.ஆர்.எஸ்) சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் 4 பேரை, தங்கள் பக்கம் இழுப்பதற்காக பா.ஜ.க. தரப்பில் நடத்தப்பட்ட பண பேரம் நடந்துள்ளது.

இது தொடர்பான ஜனநாயகத்திற்குப் பேரதிர்ச்சியளிக்கும் தகவலை வெளியிட்ட தெலங்கானா முதலமைச்சர் சந்திரசேகர ராவ் அவர்கள், "இதுகுறித்து சட்டரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" எனக் கூறியிருக்கிறார்.

English summary

