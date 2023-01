திமுக கூட்டணி கட்சிகள் புறக்கணித்தபோதும், ஆளுநர் தேநீர் விருந்தில் ஸ்டாலின் பங்கேற்பது ஏன் தெரியுமா?

ஆளுநர் விவகாரத்தில் திமுக இரட்டை நிலைப்பாடு எடுக்கவில்லை என்று அக்கட்சியின் செய்தி தொடர்பு துறை தலைவர் டி.கேஎஸ் இளங்கோவன் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை: குடியரசு தினவிழாவையொட்டி ஆளுநர் அளிக்கும் தேநீர் விருந்தை புறக்கணிப்பதாக திமுக கூட்டணி கட்சிகள் அறிவித்துள்ளன. எனினும், இந்த விருந்தில் தமிழ்நாடு முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் பங்கேற்க உள்ளார். ஆளும் கட்சியான திமுக ஆளுநர் அளிக்கும் விருந்தில் கலந்து கொள்ள உள்ள நிலையில் ஆளுநர் விவகாரத்தில் திமுக இரட்டை நிலைப்பாட்டை கடைப்பிடிக்கவில்லை என்று திமுக செய்தி தொடர்பு துறை தலைவர் டி.கே.எஸ் இளங்கோவன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என். ரவிக்கும் தமிழக அரசுக்கும் இடையே பல்வேறு விவகாரங்களில் கருத்து மோதல் நிலவி வந்தது. சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட ஆன்லைன் ரம்மிக்கு தடை விதிக்கும் மசோதா உள்பட 20-க்கும் மேற்பட்ட மசோதாக்களுக்கு ஆளுநர் ஒப்புதல் வழங்கவில்லை என்று ஆளும் திமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சிகள் கடும் விமர்சனத்தை முன்வைத்து வருகின்றன.

இந்த நிலையில், இந்த ஆண்டின் முதல் சட்டசபைக் கூட்டத்தில் உரையாற்றிய ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, தமிழக அரசின் அளித்த ஆளுநர் உரையில் இருந்த சில பத்திகளை வாசிக்கவில்லை. தமிழ்நாடு, அமைதி பூங்கா, அண்ணா, பெரியார், அம்பேத்கர் போன்ற வார்த்தைகளை பேசுவதை ஆளுநர் தவிர்த்தார்.

DMK allies have announced that they will boycott the Governor's tea party on the occasion of Republic Day. However, in this party, Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin is going to participate. TKS Ilangovan, head of DMK media relations, said that while the ruling party, DMK, is about to attend the governor's dinner, DMK is not taking a double stand on the matter of the governor.