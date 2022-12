தேச பக்தி கடிகாரமா.. ரபேல் விமானத்தை இந்தியா மட்டுமா வாங்கியிருக்கு அண்ணாமலை? ராஜிவ் காந்தி கேள்வி

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ரபேல் போர் விமானத்தையும் அந்த 500 வாட்ச்சையும் இந்தியா மட்டுமே வாங்க முடியும் என்று அண்ணாமலை கதை சொல்கிறார். எகிப்து, கத்தார், கிரீஸ் போன்ற நாடுகளும் ரபேல் விமானங்களை வாங்கியுள்ளன என்று திமுக ராஜீவ் காந்தி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

ஆடுகளத்தில் உலக கோப்பை மேட்ச் பிரச்சினையே முடிந்து விட்டாலும், அரசியல் களத்தில் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை வாட்ச் பிரச்சினை முடியாது போல இருக்கிறது. 4 ஆட்டுக்குட்டிகள் மட்டுமே தனது சொத்து எனக் கூறும் அண்ணாமலை, ரூ.5 லட்சம் மதிப்புள்ள கைக்கடிகாரத்தை வாங்கியது எப்படி? என திமுகவினர் கேள்வி கணைகளை தொடுத்து வருகின்றனர்.

கோவையில் பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை சனிக்கிழமையன்று செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது அவரிடம் சமூக வலைதளங்களில் ட்ரெண்டாகி வரும் அவர் கையில் கட்டியுள்ள ரூ.3.50 லட்சம் மதிப்புள்ள வாட்ச் குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.

என்னது ரபேல் வாட்ச்.. ரபேல் விமான பாகத்தில் செய்ததா? அண்ணாமலை சொன்னது பொய்யா? உண்மை என்ன?

English summary

Annamalai tells the story that only India can buy the Rafale fighter jet and the 500 Vach. Countries like Egypt, Qatar and Greece have also bought Rafale jets, DMK Rajiv Gandhi has severely criticized.