எம்ஜிஆர் கால அமைச்சரை ஓரங்கட்டிட்டீங்களே.. பரிந்து பேசிய அதிமுக நிர்வாகி.. திரண்டு வந்த திமுகவினர்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : உதயநிதி ஸ்டாலின், அமைச்சரவை சீனியாரிட்டி பட்டியலில் சீனியர்களை பின்னுக்குத் தள்ளி 10வது இடம் பிடித்ததை விமர்சித்திருந்தார் அதிமுக ஐடி விங் நிர்வாகி ராஜ் சத்யன். அவருக்கு திமுகவினர் பதிலடி கொடுத்து வருகின்றனர்.

எம்ஜிஆர் ஆட்சி காலத்திலேயே அமைச்சராக இருந்த முத்துசாமி, 12வது இடத்தில் உள்ள நிலையில், முதல் முறை அமைச்சரான உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்பட்டிருப்பது எதன் அடிப்படையில் எனக் கேள்வி எழுப்பி இருந்தார் ராஜன் செல்லப்பாவின் மகனும், அதிமுக ஐடி விங் மதுரை மண்டல செயலாளருமான ராஜ் சத்யன்.

சீனியர்களை ஓரங்கட்டி எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சர் ஆனது எப்படி? என்றும் அதிமுகவில் பணியாற்றும் பலர் இருக்க, ராஜன் செல்லப்பாவின் வாரிசான உங்களுக்கு ஐடி விங் பதவி கிடைத்தது எப்படி என்றும் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.

எடப்பாடிக்கு “செக்”.. மீண்டும் எம்ஜிஆர் “விதி” - சர்வாதிகாரத்துக்கு முடிவு கட்டுவோம் என ஓபிஎஸ் சபதம்

English summary

AIADMK IT wing executive Raj Satyan had criticized Udhayanidhi Stalin for relegating seniors and placed 10th position in cabinet seniority list. DMK cadres and netizens retaliating to him.