ஆஹா, அதிமுகவில் தம்பிதுரை எப்படி இருக்காரு! எடப்பாடிக்குதான் எதுவும் இல்லை! பாயிண்ட்டை பிடித்த திமுக

சென்னை: "நாடி நரம்புகளில் சமூகநீதி உணர்வு கொண்டவர்தான் தம்பிதுரை. அதனால்தான் 10 சதவிகித இடஒதுக்கீடு குறித்து தனது எதிர்ப்பை தெரிவித்தார். ஆனால் எடப்பாடி அப்படியல்ல" என்று திமுகவின் ராஜீவ்காந்தி விமர்சித்துள்ளார்.

பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய உயர் ஜாதியினருக்கு 10% இடஒதுக்கீடு செல்லும் என உச்சநீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்புக்கு எதிராக திமுக கண்டனம் தெரிவித்துள்ள நிலையில், இந்த வழக்கில் அடுத்த கட்டமாக மேற்கொள்ள வேண்டிய நடைமுறை குறித்து அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தை கூட்டியுள்ளது.

ஆனால் நீதிமன்ற உத்தரவை வரவேற்றுள்ள அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, அனைத்துக்கட்சி கூட்டத்தையும் புறக்கணித்துள்ளார். இதனை குறிப்பிட்டு ராஜீவ்காந்தி மேற்குறிப்பிட்டவாறு விமர்சித்துள்ளார்.

While the DMK has condemned the Supreme Court's ruling that 10% reservation will go to the economically backward upper castes, it has convened an all-party meeting on the next step in this case. But AIADMK interim general secretary Edappadi Palaniswami, who has welcomed the court order, has ignored the all-party meeting. Referring to this, Rajiv Gandhi has criticized Edappadi Palaniswami.