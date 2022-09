திமுக நிர்வாகிகள் திடீர் தர்ணா.. ‘தேர்தலை நடத்தாமல் மா.செவை நியமிக்க திட்டம்?’ - பரபரத்த அறிவாலயம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : திமுக உட்கட்சித் தேர்தல் இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், இன்று தென்காசி வடக்கு மாவட்ட கழகத்தினர் சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் குவிந்து தர்ணாவில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

தென்காசி வடக்கு மாவட்டத்தில் தேர்தல் நடத்தாமல் மாவட்ட செயலாளரை நியமிக்க திட்டமிட்டிருப்பதாக குற்றம்சாட்டி தற்போதைய மாவட்ட செயலாளர் செல்லதுரையின் ஆதரவாளர்கள் தர்ணாவில் ஈடுபட்டனர்.

திமுக உட்கட்சி தேர்தலுக்கான வேட்பு மனுத்தாக்கல் சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் கடந்த 22ஆம் தேதி தொடங்கி இன்றுடன் நிறைவு பெறுகிறது.

2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தல் ஆயத்தமாக, பல மாவட்ட செயலாளர்களை மாற்ற திமுக தலைமை முடிவெடுத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில், தென்காசி வடக்கு மாவட்ட திமுகவில் தரையில் அமர்ந்து தர்ணாவில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

English summary

As the DMK internal party elections have reached the final stage, there was a stir today as Tenkasi North District members gathered at Anna arivalayam. Chelladurai supporters staged a dharna alleging that planning to appoint a district secretary without election in Tenkasi North district.