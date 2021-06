3 பேரை தேர்வு செய்ய 300 பேர் மனுவா!.. "அவங்களுக்கு" ஸ்கெட்ச்.. ராஜ்ய சபாவிற்கு திமுக இறக்கும் பிளான்

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: ராஜ்யசபா தேர்தல் அடுத்த மாதம் நடக்கும் வாய்ப்புள்ள நிலையில் திமுக சார்பாக எம்பி பதவியை பெற 300 முக்கியமான உறுப்பினர்கள் விருப்பம் தெரிவித்துள்ளதாக தகவல்கள் வருகின்றன.

தமிழ்நாடு சட்டசபை தேர்தலில் திமுக 125 இடங்களிலும், திமுக கூட்டணி 159 இடங்களிலும் வென்ற நிலையில், தற்போது ராஜ்ய சபாவில் திமுகவின் பலன் அதிகரிக்கிறது. திமுக சார்பாக ராஜ்ய சபாவிற்கு கூடுதல் எம்பிக்கள் செல்ல முடியும்.

ராஜ்ய சபாவில் தற்போது 3 தமிழ்நாடு எம்பிக்கள் இடம் காலியாக உள்ளது. அ.தி.மு.க. ராணிப்பேட்டை முகம்மது ஜான் ராஜ்யசபா மறைவால் ஒரு இடம் ஏற்கனவே காலியாக இருந்தது.

மாஜி சபா. தனபாலை முன்மொழிந்த ஓபிஎஸ்! அதிர்ந்த ஈபிஎஸ் அணி தடாலடி முடிவு- எடப்பாடி தேர்வின் பின்னணி!

English summary

DMK to choose its 3 nominees for the Rajya Sabha election soon as the party wins 125 seats in the state.