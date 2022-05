என்ன இது... திமுக அணிக்குள்ளே மக்கள் நலக் கூட்டணியா? விசிக, இடதுசாரிகள் மீது சீனியர்கள் செம்ம கோபம்

Chennai

oi-Mathivanan Maran

சென்னை: தமிழகத்தில் ஆளும் திமுக அணிக்குள் இருந்து கொண்டே இன்னொரு மக்கள் நலக் கூட்டணி போல இடதுசாரிகளும் விடுதலை சிறுத்தைகளும் செயல்படுவதற்கு அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர்கள் கடும் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளனர்.

2016-ம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தல் களம் திமுகவுக்கு சாதகமாக இருந்தது. திமுக மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கும் என்கிற எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. அப்போதைய ஆளும் அதிமுக அரசு மீதான அதிருப்தியால் திமுக ஆட்சியைக் கைப்பற்றும் என ஆரூடங்கள் கூறப்பட்டன.

English summary

Sources said that DMK Upset with its Alliance Parties VCK and Left Parties on Protest against PM Modi on May 26.