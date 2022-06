சொந்த விருப்பத்தில் பாலியல் தொழில் செய்தால் நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடாது - போலீசாருக்கு அதிரடி உத்தரவு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சொந்த விருப்பத்தின்படி பாலியல் தொழிலில் ஈடுபடும் வயது வந்த நபர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் என காவல் துறையினருக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

சோதனைகளுக்குச் செல்லும் காவல்துறையினர், பாலியல் தொழிலாளர்களை கைது செய்யவோ, துன்புறுத்தவோ கூடாது என்றும் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.

பாலியல் தொழிலாளர்களின் உரிமையை நிலைநாட்டும் இந்தத் தீர்ப்பு வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

English summary

Chennai High Court has advised the police to refrain from taking action against adults who engage in sex work of their own free will.