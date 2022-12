இப்போதும் சினிமாவில் ஜொலிக்கும் நயன்தாரா.. நடிக்க வரும் முன் எப்படி இருந்தார் தெரியுமா? இங்க பாருங்க

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: தமிழ் சினிமாவின் நம்பர் 1 கதாநாயகியாக வலம் வரும் நடிகை நயன்தாரா நடிக்க வருவதற்கு முன்பு எப்படி இருந்தார் என்றும்.. அவரது ஆரம்பக்கட்ட வாழ்க்கை புகைப்படங்களையும் இங்கே பார்க்கலாம்.

ஓயாத சர்ச்சை..பரபரப்புக்கு மத்தியில் இன்றும் தமிழ் சினிமாவின் நம்பர் 1 கதாநாயகியாக வலம் வருபவர் நடிகை நயன்தாரா...

படம் ஒன்றிற்கு 10 கோடி வரைக்கு சம்பளம் வாங்கும் நயன்தார.. கடந்த 15 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தமிழ் திரையுலகில் தனக்கென ஒரு தனி இடத்தை பிடித்து வைத்திருக்கிறார்.

வாடகைத் தாய் விவகாரம்.. தப்பிய நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவன்! சிக்கிய மருத்துவமனை

English summary

Here's a look at Nayanthara, who is the No. 1 heroine of Tamil cinema, before she started acting and what her early life was like.