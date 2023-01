பொங்கல் ஸ்பெஷல் ரெசிபி: கலவை குழம்பை மண் பானையில் சமைத்து.. பூசணி இலையில் சாப்பிட்டால்.. வேற லெவல்

Chennai

சென்னை: தமிழர் திருநாளாம், பொங்கல் பண்டிகை அன்று பெரும்பாலும் எல்லார் வீட்டிலும் செய்யப்படும் உணவு கலவை குழம்பு ஆகும். இதை குறித்த செய்முறை விளக்கத்தை இங்கு பார்ப்போம்.

பொங்கல் பண்டிகை தைத்திருநாள், தமிழர் திருநாள் என பல்வேறு பெயர்களில் கொண்டாடப்படுகிறது. தை மாதம் பிறக்கும் நாள்தான் பொங்கல் பண்டிகையாக கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு ஜனவரி 15 ஆம் தேதி தை பொங்கல் கொண்டாடப்படுகிறது. தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் என்பதற்கேற்ப இந்த தை மாதம் மக்களால் சிறப்பாக கொண்டாடப்படுகிறது. தை மாதத்தில் நிறைய விழாக்கள் நடத்தப்படுகின்றன.

பொங்கல் பண்டிகை- போகி, தை பொங்கல், மாட்டு பொங்கல் ,காணும் பொங்கல் என 4 வகைப்படும். இதில் போகி மார்கழி மாதம் கடைசி நாளன்று கொண்டாடப்படுகிறது. பழையன கழிதல் புதியன புகுதல் என்ற பழமொழிக்கேற்ப போகி மேளத்தை சிறுவர்கள் அடித்து நெருப்பு மூட்டி அதில் பழைய பொருட்களை எரித்து குளிர்காய்வார்கள்.

பொங்கலோ பொங்கல்..குலவைசத்தம் எதிரொலிக்க பொங்கல் வைக்க நல்ல நேரம்..என்னென்ன கொண்டாட்டம்

