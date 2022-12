மக்களே உஷார்.. ப்ளேவர் பார்த்து ஆணுறை வாங்க கூடாது.. என்ன பிரச்சினை வரும் தெரியுமா? எச்சரிக்கை

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: பாதுகாப்பான உடலுறவுக்கு ஆணுறையை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டு வரும் நிலையில், ஸ்டாபெரி, சாக்லேட் என பல்வேறு ஃப்ளேவர்களில் வரும் ஆணுறையை பயன்படுத்த வேண்டாம் என்று மருத்துவர்கள் எச்சரித்துள்ளனர்.

பால்வினை நோய்கள் ஒரு காலத்தில் உலகம் முழுவதும் ஆட்டிப்படைத்தது. இதன் மூலம் இறப்புகள் ஒருபுறம் இருந்தாலும், தொற்று பிரச்னைகள் சமாளிக்க முடியாமல் அதிகரிக்கத் தொடங்கின.

இந்த வகை தொற்றுக்கள் எளிதாக பரவும் தன்மை கொண்டதால் இதற்கெதிராக பயன்பாட்டுக்கு வந்ததுதான் ஆணுறை. இது வந்த பின்னர் பெரும்பாலான பாலியல் பிரச்னைகள் கட்டுக்குள் வந்தன.

English summary

While it is being said that condoms should be used for safe sex, doctors have warned against using condoms that come in different flavors like strawberry and chocolate.