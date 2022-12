2 புள்ளியை வச்சே கோலம் போட்ட ஓபிஎஸ் டீம்! அந்த பணம் எடப்பாடி கொடுத்தது தானாம்! ஆஹா! அப்படியா சங்கதி?

Chennai

சென்னை : எடப்பாடி பழனிசாமியை விட்டு பெரும்பாலான நிர்வாகிகள் விலகத் தயாராகிவிட்டனர். அதைத் தடுப்பதற்காகவே அவசர அவசரமாக ஆலோசனை கூட்டத்தை கூட்டி எடப்பாடி பழனிசாமி பணப் பட்டுவாடா செய்தார். அப்படி கொடுக்கப்பட்ட பணத்தில்தான் ஒரு லட்சம் ரூபாய் திருடப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது எனக் கூறி பகீர் கிளப்பி இருக்கிறார் ஓபிஎஸ் அணியின் கொள்கை பரப்புச் செயலாளர் மருது அழகுராஜ்.

கடந்த டிசம்பர் 21ஆம் தேதி ஓபிஎஸ் அணியினர் மாவட்ட செயலாளர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டத்தை நடத்தினர். இதைத் தொடர்ந்து 27ஆம் தேதி ஈபிஎஸ் அணியினர் மா.செக்கள் ஆலோசனைக் கூட்டத்தை நடத்தினர்.

அதிமுகவில் ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் இரு தரப்பினரும் போட்டி போட்டு ஆலோசனைக் கூட்டங்களை நடத்தியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. அதிலும் குறிப்பாக, ஓபிஎஸ் தரப்பு மா.செக்கள் கூட்டம் நடத்தி எடப்பாடி பழனிசாமியை கடுமையாக விமர்சித்த நிலையில், ஈபிஎஸ் தரப்பு கூட்டத்தை நடத்தியது.

எடப்பாடி போட்ட சீக்ரெட் 'டீல்’.. சுற்றி வளைச்சிட்டாங்க.. “சரணாகதி”.. பகீர் கிளப்பிய புகழேந்தி!

Most of the administrators are ready to leave Edappadi Palaniswami. Edappadi Palaniswami hastily convened a consultation meeting to prevent it and distributed the money. One lakh rupees was stolen out of such money. : OPS team Propaganda Secretary Maruthu Alaguraj accused.