எடப்பாடி vs அண்ணாமலை.. "இதுக்காகவே காத்திருந்தோம்” வெடித்த கலக குரல்கள்! கட்டம் கட்டிட்டாங்க போலயே!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சி.வி.சண்முகம், ஜெயக்குமார் போன்ற சீனியர்கள் மட்டுமல்லாது தமிழகம் முழுவதும் ஆங்காங்கே, பாஜகவையும், அண்ணாமலையையும் கடுமையாக விமர்சித்துப் பேசத் தொடங்கியுள்ளனர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளர்கள். ஈபிஎஸ் தரப்பினர் தொடர்ச்சியாக அண்ணாமலையைச் சீண்டுவதன் மூலம், பாஜகவை கூட்டணியில் இருந்து விலக்க ஈபிஎஸ் அணி கங்கணம் கட்டிக் களமிறங்கி விட்டது என்றே தெரிகிறது.

அமித்ஷா சென்னை வந்திருந்தபோது, அவரைச் சந்திக்காமல் தவிர்த்த எடப்பாடி பழனிசாமி, அதுகுறித்து செய்தியாளர்கள் கேட்டபோதும் சீறினார். அதைத் தொடர்ந்து சமீபத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் சண்முகம், பாஜக திமுகவுடன் கூட்டணி அமைக்கப்போகிறது எனக் கூறி பரபரப்பைக் கிளப்பினார்.

அதற்கு பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை, துணைத் தலைவர் நாராயணன் ஆகியோர் உடனடியாக எதிர்வினை ஆற்றிய நிலையில், 'இதற்காகத்தான் காத்திருந்தோம்' எனக் களமிறங்கி விட்டார்கள் ஈபிஎஸ் அணியினர். அதிமுக ஆர்ப்பாட்ட மேடைகளில் ஆங்காங்கே அண்ணாமலைக்கு எதிராக போர்க்குரல்கள் எழுந்திருக்கின்றன. இந்தக் குரல்கள் அடங்குமா? இன்னும் ஆர்ப்பரிக்குமா என்பது போகப்போகத் தெரியும்.

“டபுள் டுவிஸ்டு” - கொளுத்திப்போட்ட சிவி சண்முகம்.. கோபப்பட்ட அண்ணாமலை! கடம்பூர் ராஜு புதிய விளக்கம்

English summary

Not only the seniors, Edappadi Palaniswami's supporters have started criticizing the BJP and Annamalai all over Tamil Nadu. It seems that the EPS team is ready to exclude BJP from the alliance, with the Edappadi palanisamy faction constantly making a fuss about Annamalai.