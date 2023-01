இடைத்தேர்தல் மல்லுக்கட்டு : எடப்பாடி சேலஞ்ச்.. ஓபிஎஸ் நைஸாக போடும் ‘பிளான்’.. போட்டு உடைக்குமா பாஜக?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு போட்டியிட தயாராகி இருக்கும் சூழலில், ஓபிஎஸ் என்ன முடிவெடுப்பார் என்பது மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது. தனது பலத்தை நிரூபிக்கும் களமாக இந்த இடைத்தேர்தலை ஈபிஎஸ் பயன்படுத்தப்போகும் நிலையில், ஈபிஎஸ்ஸுக்கு எதிராக ஓபிஎஸ்ஸும் வேட்பாளரை நிறுத்துவாரா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ திருமகன் ஈவெரா மரணமடைந்ததைத் தொடர்ந்து அந்த தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் பிப்ரவரி 27-ஆம் தேதி நடைபெறும் என்று இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது.

இந்த அறிவிப்பைத் தொடர்ந்து திமுக மற்றும் அதிமுக கூட்டணி கட்சிகள் சார்பில் வேட்பாளர்களை இறுதி செய்யும் பணி தீவிரமடைந்துள்ளது. திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சியும், அதிமுக கூட்டணியில் அதிமுகவும் போட்டியிடவுள்ளன.

English summary

As Edappadi Palaniswami prepares to contest the Erode East by-election, there is great anticipation as to what OPS will decide. As EPS is going to use this by-election as a platform to prove its strength, the question has arisen whether OPS will also field a candidate.