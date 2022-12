ஆ.. அதென்ன? வானத்தை பார்த்து வாவ் சொன்ன தமிழக மக்கள்! அது எலான் மஸ்க் சாட்டிலைட் இல்லையாம்.. அப்போ?

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் நேற்று இரவு வானில் ரயில்போன்று புள்ளி புள்ளியாக கோடுகள் இருந்ததை பொதுமக்கள் வீடியோ மற்றும் புகைப்படங்களை எடுத்து சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்து வருகிறார்கள். புதுவிதமாக வானில் தோன்றிய இந்த வடிவம் என்ன என்று சமூக வலைதளங்களில் பலரும் கேள்வி எழுப்பி வருகிறார்கள்.

தமிழ்நாட்டின் நேற்று பரவலாக பல மாவட்டங்களில் வானத்தில் ஒளிரும் ரயில் போன்ற தோற்றம் திடீரென தெரிந்து இருக்கிறது. சமூக வலைத்தளங்களில் இது குறித்து பலர் படங்கள் மற்றும் வீடியோக்களை பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

சென்னை, மதுரை, திண்டுக்கல், திருவள்ளூர் என பல மாவட்டங்களில் இந்த தோற்றத்தை மக்கள் வியந்து பார்த்து இருக்கின்றனர். இது நட்சத்திர கூட்டமா அல்லது வேறு ஏதேனும் செயற்கைக்கோளா என்ற கேள்வியோடு இரவு மக்கள் வானைப் பார்த்தபடி நின்றனர்.

In various districts of Tamil Nadu last night, there were dotted lines like trains in the sky, people are taking videos and photos and sharing them on social media. Many people on social media are questioning what this newly appeared shape in the sky is.