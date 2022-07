மக்கள் ஜனாதிபதி அப்துல் கலாம் 7ஆம் ஆண்டு நினைவுதினம் - ட்விட்டரில் தலைவர்கள் அஞ்சலி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை : மக்கள் ஜனாதிபதி டாக்டர் ஏபிஜெ அப்துல்காலமின் ஏழாம் ஆண்டு நினைவு தினம் இன்று கடைபிடிக்கப்படுவதை முன்னிட்டு அரசியல் கட்சித்தலைவர்கள் பலரும் ட்விட்டரில் அஞ்சலி செலுத்தியுள்ளனர்.

கனவு காணுங்கள்.. உங்கள் கனவு மட்டும் தான் உங்கள் லட்சியங்களை அடைவதற்கானப் பாதையை வகுக்கும்' என்று இளைய தலைமுறையினரைத் தட்டி எழுப்பிய தலைவராக வாழ்ந்தவர் மக்கள் ஜனாதிபதி அப்துல் கலாம்.

உறங்கும் போது காண்பதல்ல கனவு.. உறங்கவிடாமல் செய்வதே கனவு என்று சொன்னவர் ஜனாதிபதி அப்துல் கலாம்.

நமது நாட்டின் உன்னதமான தலைவர், தலைசிறந்த விஞ்ஞானி, மிகச் சிறந்த தொழில்நுட்ப வல்லுநர் என்பதை எல்லாம் தாண்டி மிகச் சிறந்த மனிதராக வாழ்ந்து மறைந்திருக்கிறார் முன்னாள் குடியரசு தலைவர் ஏ.பி.ஜே.அப்துல் கலாம். 1931 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 15 ஆம் தேதி ராமேஸ்வரத்தில் பிறந்தார் அப்துல்கலாம். ராமேஸ்வரத்திலுள்ள தொடக்கப்பள்ளியில் தனது பள்ளிப்படிப்பை தொடங்கிய அப்துல் கலாமின் வாழ்க்கை பயணம் 2002 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவின் 11 வது குடியரசு தலைவராக உயரிய பதவியில் அரியணை ஏறும்படியாக மாறியது.

ஏபிஜெ அப்துல்கலாம் 6ஆம் ஆண்டு நினைவு தினம் - மரக்கன்றுகள் கொடுத்த மதுரை இயற்கை குழுவினர்

English summary

The 7th anniversary of the death of the late former President Dr. ABJ Abdul Kalam is being observed. Many political party leaders also paid tributes on Twitter.