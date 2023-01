சிக்கன், மட்டன் சாப்பிடாதவர்களுக்கும் கொலஸ்டிரால் வருவது ஏன்.. ஃபேட் நல்லதா கெட்டதா? டாக்டர் பரூக்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: உடலுக்கு கொழுப்பு நல்லதா கெட்டதா, மாவுச்சத்தை நமது உடல் கொழுப்பாக சேமித்து வைப்பது ஏன் என்பது குறித்து டாக்டர் பரூக் அப்துல்லா தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து சிவகங்கை அரசு பொது மருத்துவர் டாக்டர் பரூக் அப்துல்லா தனது வலைதள பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது: கொலஸ்ட்ரால் கெட்டது என்றால் உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் கொலஸ்டாரலை கல்லீரல் தினமும் நாம் உண்பதை விட அதிகமான கொலஸ்ட்ராலை (endogenous cholesterol) உற்பத்தி செய்கிறது ????

கொழுப்பு கெட்டது என்றால் நாம் உண்ணும் மாவுச்சத்தை கூட நமது உடல் கொழுப்பாக மாற்றி உடலில் சேமிப்பது ஏன்? செடிகளைப்போல ஸ்டார்ச்சாகவே சேமித்து வைக்கலாமே? ஏன் கொழுப்பு செல்ககளாக மாற்றி சேமிக்கின்றன? உடலுக்கு கெட்டது என்று நாம் நினைப்பதை நமது உடல் ஏன் செய்கிறது? கொழுப்பு கெட்டது என்றால் ஏன் ட்ரில்லியன் கணக்கில் இருக்கும் நம் ஒவ்வொரு செல்களின் சுற்றுச்சுவரான ப்ளாஸ்மா மெம்ப்ரேன் கொழுப்பினால் செய்யப்பட்டுள்ளது???

மட்டன், சிக்கன், கொழுப்பு அள்ளி சாப்பிடலாம்.. கார்போ உணவை குறைக்கனும்.. பேலியோ டயட்.. ஏகப்பட்ட நன்மை

English summary

Sivagangai Doctor Farook Abdulla says that why Cholestrol is important to our health? Whether fat is good or bad?