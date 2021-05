டிஆர்டிஓ வெளியிட்ட 2-டிஜி கொரோனா மருந்து ஆக்சிஜன் தேவையை குறைக்கிறது என்கிறார் அமைச்சர்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: கொரோனா வைரஸ் வீரியத்தை குறைக்கும் மருந்தை டிஆர்டிஓ வெளியிட்டுள்ளது. இது கொரோனா சிகிச்சையில் மைல் கல்லாக இருக்கும் என்று அரசு நம்புகிறது.

டி-டியோக்ஸி டி-குளுகோஸ் (2-டிஜி) (2-deoxy-D-glucose) என்ற கொரோனா தடுப்பு மருந்து டிஆர்டிஓ-அமைப்பின் ஆய்வகமான இன்ஸ்ட்டியூட் ஆஃப் நியூக்ளியர் மெடிசன் அண்ட் அலைட் சயின்ஸ் (ஐஎன்எம்ஏஎஸ்) மற்றும் டாக்டர் ரெட்டிஸ் மருந்து நிறுவனத்துடன் இணைந்து தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த மருந்தை மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் மற்றும் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ வர்த்தன் ஆகியோர் நேற்று கூட்டாக வெளியிட்டனர்.

English summary

"The 2-DG drug developed by DRDO is a big breakthrough and could be a game-changer in the battle against pandemic as it helps in faster recovery of hospitalised patients and reduces oxygen dependence," Karnataka minister Sudhakar said.