ஓட்டுநர், நடத்துனர்கள் போதையில் பணிக்கு வந்தால் டிஸ்மிஸ்.. சிறை.. அரசு போக்குவரத்து கழகம் அதிரடி

Chennai

சென்னை: ஓட்டுநர்கள் மற்றும் நடத்துனர்கள் பணியின் பொழுது மது அருந்திய நிலையில் பணிபுரியக் கூடாது. மது அருந்திய நிலையில் பணிபுரிவது கண்டறியப்பட்டால் காவல்துறை மூலம் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தமிழக அரசு விரைவு போக்குவரத்துக்கழகம் அறிவித்துள்ளது.

அரசு பேருந்து ஓட்டுநர்கள், நடத்துநர்கள் ஆகியோர் பணி நேரத்தின்போது மது அருந்திவிட்டு பேருந்துகளை இயக்குவதாகவும் பயணிகளிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபடுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது. இது தொடர்பாக வீடியோக்களும் வெளியாகி சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியிருந்தது.

கோவையில் சில மாதங்களுக்கு முன்பு அரசு போக்குவரத்துக்கழக டிரைவர் ரகு போதையில் பேருந்தை இயக்கினார். பஸ் தாறுமாறாக ஓடி கார் மீது மோதியது. இதில் யாருக்கும் காயம் ஏற்படவில்லை. அச்சமடைந்த பயணிகள் பேருந்து டிரைவரை பரிசோதித்த போது அவர் மது அருந்தி இருந்தது தெரியவந்தது. இதனையடுத்து டிரைவர் ரகுவை தொடர்ந்து பஸ்சை இயக்கவிடாமல் அங்கிருந்த பொதுமக்கள் துடியலூர் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.

English summary

