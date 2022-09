வெந்து தணிந்தது காடு! சன் டேக்கு வணக்கத்த போடு! புரட்டாசியால் களையிழந்த காசிமேடு! மீன் விலை விர்ர்!

Chennai

oi-Mohan S

சென்னை: புரட்டாசி மாதம் இன்று தொடங்கியதை அடுத்து, சென்னை காசிமேடு உள்ளிட்ட பல்வேறு மீன்கள் விற்பனைக் கூடத்தில், விடுமுறை தினமான இன்று, அசைவ பிரியர்களின் வழக்கமான கூட்டமின்றி, வெறிச்சோடி காணப்பட்டது.

விஷ்ணு பகவானுக்கு உகந்த மாதமாக புரட்டாசி மாதம் பார்க்கப்படுகிறது. இந்துக்கள் வழிபடுவதில் சிறப்பான மாதம் என அழைக்கப்படும் புரட்டாசி மாதத்தில், பெரும்பாலான மக்கள், அசை உணவை உண்ணாமல் விரதம் இருப்பது வழக்கம்.

இந்த மாதத்தில் அசைவ பிரியர்கள் கூட மீன், இறைச்சி உள்ளிட்ட அசைவ உணவை உண்பதற்கு ஆர்வம் காட்ட மாட்டார்கள். அத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த புரட்டாசி மாதம் இன்று தொடங்கியுள்ளது.

அம்மனுக்கு மீன் படைக்க சென்னை காசிமேடு துறைமுகத்தில் குவிந்த அசைவ பிரியர்கள்!

English summary

As the Purattasi month has started, the crowd was less in various fish markets including Kasimedu in Chennai.