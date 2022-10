ஐ ஜாலி.. லீவு விட்டாச்சே! சொந்த ஊருக்கு படையெடுத்துச் செல்லும் மக்கள்! திணறும் சென்னையின் சாலைகள்!

Chennai

சென்னை : தொடர் விடுமுறையால் சொந்த ஊர்களுக்கு செல்லும் பயனிகளால் பெருங்களத்தூர் பேருந்து நிலையத்தில் கடுமையான போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. பல மணி நேரமாக கடும் போக்குவரத்து நெரிசலில் சிக்கி வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதி அடைந்துள்ளனர்.

நாடு முழுவதும் அக்டோபர் 2ஆம் தேதியான இன்று தேசப்பிதா காந்தியடிகள் பிறந்தநாள் கொண்டாடப்பட இருக்கிறது. ஞாயிற்றுக் கிழமையான இன்று வார விடுமுறையாக உள்ளது.

மேலும் வருகிற 4ஆம் தேதி ஆயுத பூஜையம், 5ம் தேதி விஜயதசமியும் கொண்டாடப்பட உள்ளன. 2022ம் ஆண்டிற்கான பொது விடுமுறையின் கீழ் இந்த இரண்டு நாட்களும் ஏற்கனவே பொது விடுமுறை நாட்களாக அறிவிக்கப்பட்டன.

There has been severe traffic damage at Perungalathur Bus Station in Chennai due to the ongoing vacation. Motorists have suffered a lot due to heavy traffic jam for several hours.