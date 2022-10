திடீர்னு நேரா போய் ஸ்டாலின் சட்டையில் கை வைத்த துரைமுருகன்.. 'அன்புக் கட்டளை'.. பொதுக்குழுவில் கலகல!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : திமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தில் உரையாற்றிய திமுக பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகன், 2 மாண்ட் பிளாங் பேனாக்களை திமுக தலைவர் ஸ்டாலினுக்கு பரிசாக வழங்கினார்.

திமுக தலைவர் ஸ்டாலினின் சட்டைப்பையில் இருந்து பேனாவை வேகமாக எடுத்து கீழே வைத்துவிட்டு தனது பரிசான பேனாக்களை வைத்ததால் பொதுக்குழுவில் சிரிப்பலை எழுந்தது.

மேலும், இந்த பேனாவில் தான் அவர் இனி கையெழுத்திட வேண்டும். இந்தப் பேனாவில் தான் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க செய்திகளை அவர் வெளியிட வேண்டும் என்றும் மேடையிலேயே கேட்டுக்கொண்டார் துரைமுருகன்.

கேரள நெய் சோறு முதல் ஆற்காடு மக்கன் பேடா வரை.. திமுக பொதுக்குழுவில் மெகா விருந்து.. மெனுவை பாருங்க

English summary

Addressing the DMK General Council meeting, DMK General Secretary Durai Murugan gifted 2 Montblanc pens to DMK President MK Stalin. Duraimurugan quickly took out a pen from Stalin's pocket and put it down and placed his gift of pens.