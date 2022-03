"எதிர்க்கட்சி மட்டும் இப்போது இருந்திருந்தால்".. பாதி பட்ஜெட் உரையில் பிடிஆர் கிண்டல்! என்ன நடந்தது?

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: ஊழல் கண்காணிப்பு மற்றும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை தொடர்பான பட்ஜெட் உரையில் பேசிய நிதியமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன், எதிர்க்கட்சிகள் அவையில் இருந்திருந்தால் இப்போது வெளிநடப்பு செய்திருப்பார்கள் எனத் தெரிவித்தார்.

கடந்த ஆண்டு ஆட்சிக்கு வந்த மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக அரசு இடைக்கால பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தது.

இந்த நிலையில், நிதியமைச்சர் பி.டி.ஆர். பழனிவேல் தியாகராஜன் இன்று சென்னை புனித ஜார்ஜ் கோட்டையில் 2022 - 2023 நிதியாண்டிற்கான பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்துள்ளார். அவர் தாக்கல் செய்யும் முதல் முழு நீள பட்ஜெட் இதுவாகும்.

Announcing the budget allocation for anti-corruption department, Finance Minister Palanivel Thiagarajan said the opposition would have walked out now if they had been in it.