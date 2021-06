இ-பதிவு செல்லாது.. தமிழ்நாட்டின் இந்த 5 பகுதிகளுக்கும் பயணிக்க இ-பாஸ் கட்டாயம்.. கவனம் மக்களே!

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: தமிழகத்தில் ஜூன் 21 ஆம் தேதி வரை ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மேலும் சில தளர்வுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால் 5 பகுதிகளுக்கு செல்ல மட்டும் இ-பாஸ் கட்டாயம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கோயம்புத்தூர், நீலகிரி, திருப்பூர், ஈரோடு, சேலம், கரூர், நாமக்கல், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை ஆகிய 11 மாவட்டங்களில் ஓரளவுக்கு கூடுதல் சலுகைகளும், பிற 27 மாவட்டங்களில் சலூன்கள் திறப்பது உள்ளிட்ட இன்னும் அதிகப்படியான சலுகைகளும் வழங்கப்பட்டு உள்ளன.

அதே நேரம் இ-பதிவு செய்துகொண்டு வேலைக்கு செல்வோர் செல்லலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எந்தெந்த வேலைக்கு செல்வோர் இ-பதிவு செய்து கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பது பற்றி தமிழ்நாடு அரசு நேற்று வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் விவரமாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேநேரம் 5 பகுதிகளுக்கு செல்வதற்கு இ பதிவு செய்வது போதாது. இ பாஸ் வாங்குவது மட்டும்தான் செல்லத்தக்கது ஆகும் .

தமிழ்நாடு ஊரடங்கில் வந்தாச்சு தளர்வுகள்.. இ-பதிவு யாருக்கெல்லாம் அவசியம்? முழு விளக்கம்

English summary

TN Lockdown: The E-Pass (இ-பாஸ்) system has been introduced in Tamil Nadu for certain areas. Travel to Nilgiris, Kodaikkanal, Yercaud, Yelagiri and Courtallam for urgent reasons will be allowed by obtaining an e-pass from the relevant District Collectors.