ஆஹா.. அவங்களே ஒத்துக்கிட்டாங்க.. சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தெரிவித்த கருத்தால் மாட்டிக்கொண்ட ஈபிஎஸ் டீம்!

சென்னை : உச்ச நீதிமன்றத்தில் நேற்று நடந்த விசாரணையின்போது, ஓ.பன்னீர்செல்வம் தனது கடிதத்தில் சொன்ன கருத்தையே வெளிப்படுத்தியுள்ளது எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு. இது அதிமுக, பாஜக வட்டாரங்களில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஜி20 மாநாடு தொடர்பான ஆலோசனைக் கூட்டத்திற்கு அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் எனக் குறிப்பிட்டு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு மத்திய பாஜக அரசு அழைப்புக் கடிதம் அனுப்பி இருந்தது.

அதனை எதிர்த்து ஓபிஎஸ் மத்திய அமைச்சருக்கு எழுதிய கடிதத்தில், ஈபிஎஸ் அந்தப் பதவிக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதை தேர்தல் ஆணையம் இதுவரை அங்கீகரிக்கவில்லை எனக் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இந்நிலையில், ஈபிஎஸ் தரப்பு நேற்று உச்ச நீதிமன்றத்தில் வாதம் வைக்கும்போது, கட்சி விதிகளில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை வழக்கை காரணம் காட்டி தேர்தல் ஆணையம் பரிசீலிக்க மறுக்கிறது எனத் தெரிவித்துள்ளது.

OPS had mentioned that the election commission did not approve Edappadi Palaniswami as interim general secretary of AIADMK. In this case, EPS side, while arguing in the Supreme Court yesterday, expressed the same opinion as that of the OPS.